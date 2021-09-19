На Украине допустили размещение «Железного купола» на линии соприкосновения с Донбассом

Одна из систем противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome) может быть размещена на линии соприкосновения для защиты Мариуполя, в случае, если Вашингтон передаст их Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

«Командование решит, где и как их применять. Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например», — сказал Арестович.

Политик отметил, что решение о передачи систем Соединенными Штатами «занимает определенное время». По его словам, оно было принято благодаря визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которого стороны подписали совместное заявление, предусматривающее сотрудничество по 11 направлениям.

«Малая часть одного из направлений — это возможная передача нам двух батарей «Железного купола», — пояснил он.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал передачу американских систем Украине инструментом политического шантажа России. Эксперт считает, что она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, однако будет определенным сигналом, что Соединенные Штаты сохраняют свое влияние и поддержку Киеву.