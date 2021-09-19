Американские вооруженные силы поздравили ВВС США картинкой с российскими Су-27

Южное командование американских вооруженных сил поздравило военно-воздушные силы США с днем рождения картинкой с российскими самолетами, сообщает РИА «Новости».

Корреспонденты агентства обратили внимание, что нарисованные на ней истребители напоминают Су-27.

Ранее подобную ошибку совершало британское издание Daily Express, которое опубликовало статью о тренировках российского флота в Черном море. Однако в материале перепутали фотографии. Журналисты сопроводили текст фотографией американского штурмовика F/A-18 Hornet вместо российского истребителя Су-27.

В публикации эти тренировки назвали «подготовкой к войне». Вместе с тем Королевские военно-воздушные силы Великобритании принимают участие в масштабных маневрах Sea Breeze в северо-западной части Черного моря совместно с партнерами по НАТО.

Многие читатели таблоида возмутились, почему журналисты не перепроверили снимки. Некоторые из них обвинили СМИ и правительство в двойных стандартах, а также порекомендовали авторам публикации изучить литературу о военных самолетах.