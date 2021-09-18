Северный флот проведет учения в море Лаптевых

Отряд кораблей Северного флота в ходе арктического похода преодолел наиболее узкую часть пролива Вилькицкого и вошел в море Лаптевых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля «Североморск» несколько раз вылетал вертолет Ка-27. Ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная, большую часть пути через пролив североморцы прошли по открытой воде», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время корабли и суда арктической группировки продолжают плавание в западной части моря Лаптевых, где запланировано проведение учений.

10 августа стартовал десятый арктический поход кораблей Северного флота. После выхода из главной базы в Североморске, корабли преодолели более 7 800 морских миль, были проведены несколько учений в акваториях Баренцева и Карского морей, а также в порту Диксон.

9 сентября Северный флот приступил к масштабным маневрам в Арктике.