Китай провел военные учения около Тайваня после прохода эсминца США

Вооруженные силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Учения в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня были проведены после того, как через пролив прошел американский ракетный эсминец.

«Были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики», — рассказал Ши И.

Это не первая ситуация с американским эсминцем около Китая. В июле в НОАК заявляли, что американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. ВМС США отвергли обвинения КНР. Американская сторона объяснила, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в соответствии с международным правом, а затем продолжил проведение обычных операций в международных водах.