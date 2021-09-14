Легкий танк «Спрут» сбросили с вышки для проверки прочности машины

Модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки для того, чтобы проверить способности машины выдерживать перегрузку во время парашютного десантирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

«Мы создали максимальные перегрузки, «Спрут» успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг — сброс машины с самолета», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, в ходе копровых испытаний технику сбросили со специально оборудованной вышки, имитируя таким образом процесс десантирования. Оздоев уточнил, что сброс «Спрута» с самолета будет осуществлен, когда будет готова парашютная система, которая в настоящее время находится на стадии разработки.

Ранее стало известно, что государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» выполнены на 80% и завершатся в конце 2021 — начале 2022 года.