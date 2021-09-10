Разработчик рассказал об испытаниях российского легкого танка «Спрут»

Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» выполнены на 80% и завершатся в конце 2021 – начале 2022 года. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавного конструктора Волгоградского тракторного завода (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Владимир Будаев.

По его словам, на данный момент «Спрут-СДМ1» подготавливают испытаниям в климатической камере — машину замораживают до температур минус 50 градусов.

После предварительных испытаний противотанковая пушка была доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены «незначительные уточняющие изменения».

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщили, что изучают возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой. Уточняется, что у специалистов есть идея установить боевое отделение ​самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей.

«Колесные танки» — неофициальное название семейства боевых бронированных машин на колесной базе, оснащенных пушками танковых калибров, которые монтируются в поворотной башне. Обычно они обладают слабой по сравнению с танками защищенностью, но имеют существенно большую мобильность при использовании на дорогах общего назначения. Кроме того, такие машины, как правило, авиатранспортабельны.​