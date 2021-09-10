Под Саратовом двое избили мужчину из-за 700 рублей и получили 8 лет на двоих

В городе Вольске Саратовской области вынесен обвинительный приговор мужчинам 2000 и 1993 года рождения — каждый из них получил по четыре года колонии за разбой. Об этом сообщает издание «Вольск.ру».

По данным следствия, 27 марта мужчины выпивали, а затем пришли во двор ко своей знакомой. Там они потребовали у местного жителя тысячу рублей, чтобы продолжить веселье. Свои просьбы они сопроводили побоями.

«Восприняв требования злоумышленников как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, потерпевший передал одному из них 700 рублей», — рассказал помощник межрайонного прокурора Алексей Малогин.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Младший осужденный, Максим Тедешвили, получил четыре года в колонии общего режима, его сообщник Павел Покроушин — четыре года года строгого режима.

По данным издания, Тедешвили был неоднократно судим, в частности за кражи и угрозу убийством.

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