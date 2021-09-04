Российскую военную экипировку «Сотник» оснастят приборами для ослепления противника

Российскую экипировку солдата будущего «Сотник» оснастят приборами для ослепления противника на большой дальности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации агентства, приборы будут способны воздействовать на противника даже в случае наличия защиты для органов зрения. По словам источника, в настоящее время ведутся исследования.

«Сотник» должен прийти на смену комплекту боевой экипировки «Ратник», который предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в условиях боевых операций различных видов. Температурный диапазон их применения — от -40° до +50°. Автономное функционирование этой экипировки, включая боевое, составляет не менее трех суток. Она поставляется в войска с 2015 года.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2021» был представлен первый опытный образец боевого экзоскелета, оснащенного электродвигателями.