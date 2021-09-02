В Великобритании испугались российской торпеды размером с автобус

Российская торпеда «Посейдон», способная вызвать радиоактивное цунами, вызвала волну опасений на Западе. Об этом в колонке для британского издания Express пишет обозреватель Джейкоб Пол.

«Это подводный аппарат размером примерно с автобус, и разведка США отмечает, что речь идет о межконтинентальной автономной торпеде с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой», — указано в статье.

По мнению специалистов, «Посейдон» будет действовать на очень большой глубине под водой и с высокой скоростью. Пол отмечает, что военные достижения России могут изменить характер ядерных угроз.

2М39 «Посейдон» представляет собой полностью роботизированную быстроходную (до 200 км/час) глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес — около 100 т).

Ранее сообщалось, что российский флот получит сразу три атомных подлодки в этом году. Речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А/«Борей-А»), многоцелевой АПЛ с крылатыми ракетами «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и АПЛ спецназначения, носителе беспилотных аппаратов типа «Посейдон» с ядерной энергоустановкой — «Белгород» (единственный представитель проекта 09852).