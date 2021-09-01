Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что антиталибское сопротивление может появиться еще в нескольких регионах Афганистана, сообщает РИА «Новости».

«Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына, и они будут сопротивляться до конца. Талибам (организация запрещена в России) надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века. Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли», — заявил Агбар.

Во время войны в Афганистане с участием Советского Союза контингент советских войск также не смог полностью захватить Панджшер. На данный момент этот регион Афганистана является неприступным для боевиков движения «Талибан».

Ранее посол Афганистана в Таджикистане заявил, что талибы намерены уничтожить лидера сопротивления в Панджшере.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул.