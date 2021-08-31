Талибы* отпраздновали вывод войск США из Афганистана выстрелами в воздух

В сети распространился видеоролик, на котором сторонники радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) празднуют полный вывод американского военного контингента из Афганистана. Соответствующее видео разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

На ролике видно, как боевики стреляют из автоматического оружия в небо.

«Талибы салютуют», — прокомментировал происходящее Коц.

По данным РИА «Новости», талибы отмечают выход иностранных военных из Афганистана стрельбой на улицах столицы страны — Кабула.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что американское правительство потерпело поражение в Афганистане. При этом он отметил, что движение все же рассчитывает установить хорошие отношения с Вашингтоном.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Эвакуация продлится до 31 августа.