Российскую систему ПВО установят на иностранные корабли

На прошедшем международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Министерство обороны России заключило свыше 40 госконтрактов на поставку более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники, стоимостью которых превышает 500 млрд рублей, пишут «Известия».

Как сообщается, в списке стран, с которыми Россия заключила эти экспортные контракты, находятся семь государств: Китай, Индия, Мьянма, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.

Источники газеты в Минобороны рассказали, что по итогам форума началась проработка договоров с еще несколькими иностранными заказчиками на поставку вооружения и военной техники российского производства.

Издание отмечает, что впервые в истории военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными партнерами на выставке согласована интеграция отечественного корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного производства. Как рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, также впервые были заключены соглашения на зарубежные поставки зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», системы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль».