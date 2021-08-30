США объявили о завершении миссии в Афганистане

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана, сообщает телеканал Newsweek.
«Последний самолет взлетел. Война окончена», — заявил корреспондент Навид Джамали со ссылкой на источник в Пентагоне.
Чуть позже эту информацию подтвердил начальник Центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Ф. Маккензи-младший.
Также в Пентагоне отметили, что война в Афганистане с участием вооруженных сил США завершена, однако Соединенные Штаты продолжат попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан США.
Ранее стало известно, что США больше не контролируют аэропорт Кабула.
До этого талибы (организация запрещена в России) заявили, что скоро будут полностью контролировать кабульский аэропорт.
Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.
Ранее «Талибан» заявил, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».