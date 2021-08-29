На «АрМИ-2021» установили свыше 20 мировых рекордов

Свыше 20 мировых рекордов удалось установить в семи конкурсах Армейских международных игр-2021. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«Большинство из них — 13 рекордов обновили достижения прошлого года и принадлежат России, еще восемь — представителям КНР и Республики Узбекистан», — уточнили представители Минобороны.

При этом сразу 8 рекордов было установлено в один день, достижения подтвердила международная судейская коллегия.

Половина из рекордов принадлежит военнослужащим, выступающим в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники». Четыре рекорда установлены в состязаниях «Военное ралли», «Морской десант», а также «Военно-медицинская эстафета».

Как добавили в министерстве, сейчас 9 из 34 конкурсов мероприятия «АрМИ-2021» благополучно закончены.

Открытие «АрМИ-2021» состоялось 23 августа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об увеличении боеспособности армии вдвое.