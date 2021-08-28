В России создали боевой экзоскелет, который усиливает точность при стрельбе

В России создали первые опытный образец боевого экзоскелета, который в будущем может стать частью экипировки солдат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации «Ростех».

«Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе - на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Экзоскелет может работать в двух режимах: активном (включается при движении по горам или пересечеённой местности) и пассивном (предназначенном для передвижения по плоской поверхности с грузом). В активном режиме физические возможности человека усиливают безредукторные электродвигатели, оборудованные позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах. За счет них экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.

Ранее компания Hyundai выпустила ролик о приобретении Boston Dynamics, известной своими роботами. Если верить рекламе, Hyundai намерена создавать экзоскелеты для инвалидов, робопсов-поводырей, и роботов-медсестер.