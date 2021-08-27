Пилоты разбившегося Су-24 госпитализированы с переломами рук

Пилотов самолета Су-24, который разбился в пятницу, перевезут в лечебное учреждение в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

«После приземления [летчики] самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием», — сказал источник.

Он сообщил, что по предварительным данным, у них диагностированы переломы рук. Как уточнил источник, у одного летчика, предположительно, сломаны обе руки, а у второго — одна.

Перед этим сообщалось, что летчиков везут в больницу в Верещагинском районе края на осмотр.

Ранее в Минобороны России рассказали, что самолет Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми, пилоты катапультировались. Воздушное судно выполняло перелет на авиаремонтный завод. Оно упало в лесистой местности, жертв и разрушений на земле нет.

До этого сообщалось, что воздушное судно потерпело крушение из-за отказа техники.