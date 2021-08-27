В Кабуле погиб еще один американский солдат

В Кабуле, в результате полученных из-за взрыва ран, скончался еще один, тринадцатый военнослужащий США, сообщает Reuters.

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек. В частности, ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 11 американских морпехов и медик ВМФ США.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих.

Несколько взрывов произошли в субботу, 26 августа, рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Накануне Байден заявил во время выступления в Белом доме, что США «не забудет, не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.