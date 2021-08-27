Байден — террористам: не забудем, не простим и заставим ответить

Ответственные за атаку близ аэропорта Кабула будут наказаны — США догадываются, кто стоит за взрывами, заявил президент США Джо Байден.

«А тем, кто организовал эту атаку — мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить сполна», — заявил Байден, выступая в Белом доме в связи с терактом в аэропорту Кабула.

Байден также заявил, что приказал военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (организация запрещена в России) после терактов в Кабуле, заявив, что США отреагируют «с силой и с точностью именно в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который выберем».

«У нас есть некоторые основания полагать — не утверждаю, что мы абсолютно уверены — что мы знаем, кто эти люди», — отметил президент США.

Ранее несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ.

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек, более 150 получили ранения.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США. По данным источника Reuters, погибли 13 американских военнослужащих.

Вскоре Пентагон обвинил ИГ в терактах в Кабуле. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.