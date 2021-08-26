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Вдоль границы России развернут загоризонтные станции «Контейнер»

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Минобороны России

Минобороны РФ развернет систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны заметить любые самолеты противника на расстоянии до 3 тыс. км. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика «РТИ системы» Юрий Аношко в интервью РИА «Новости» на форуме «Армия-2021».

«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций «Контейнер», — сообщил он.

Как сообщил гендиректор, «Контейнер» использует диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция может «заглянуть» за радиогоризонт.

«Сколько таких станций потребуется – это вопрос к Минобороны, которое заказывает необходимое количество, мы такими оценками не занимаемся. Как я себе представляю, эти станции должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующее пространство», — сказал Аношко.

В Мордовии уже развернули первую станцию, которая способна следить за территорией Европы. Дальность обнаружения у «Контейнера» достигает 3 тыс. км. Она способна заметить все самолеты, включая стелсы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о готовности к испытаниям баллистической ракеты «Сармат», которая поступит на вооружение в 2022 году.

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