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Оснащенные «Кинжалами» МиГ-31 перейдут на автоматический режим

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kremlin.ru

На истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», установят систему управления, которая возьмет на себя пилотирование в момент пуска, пишут «Известия».

Сообщается, что такая система выведет самолет на необходимый режим полета, скорость и высоту.

Экипаж воздушного судна будет лишь следить за приборами и в нужный момент осуществлять пуск. Появление новой системы управления ускорит процесс подготовки пилотов в войсках, поскольку «в ручном режиме» производить запуск «Кинжалов» могли только асы, отмечает газета.

Как рассказали изданию источники, новую систему управления получат все поставленные ВКС России истребители. Именно доводка новой системы стала определяющим фактором в контракте на их закупку.

Заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов отметил, что пуск «Кинжала» в ручном режиме пилотирования требовал высочайшего мастерства.

«Все-таки машина должна быть рассчитана не на самых опытных летчиков, а на обычного «середняка», который сел и полетел, выполнил поставленную задачу», — заявил он в беседе с изданием.

Он добавил, что теперь во всех воинских частях, где будут базироваться МиГ-31К, военные смогут учиться по новой системе.

С 2018 года десять таких истребителей находятся на опытно-боевом дежурстве на юге страны. Они неоднократно успешно применяли «Кинжалы» по целям на расстоянии не менее 800 км.

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