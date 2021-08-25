Байден заявил, что боевики ИГ* в Афганистане ищут возможность атаковать силы США

Президент США Джо Байден заявил, что боевики из ответвления ИГ (организация запрещена в России) ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

»[Риски] реальны, это значительные вызовы, которые мы должны учитывать …начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как «ИГ-Хорасан» — филиала ИГ в Афганистане, который также является заклятым врагом движения «Талибан» (организация запрещена в России)», — сказал Байден во время своего выступления в Белом доме.

По его словам, когда военные США находятся в Кабуле, «ИГ-Хорасан» регулярно стремится атаковать аэропорт Кабула, американские силы и силы союзников, а также «невинных гражданских».

Ранее Байден заявил, что миссия США в Кабуле завершится «по мере достижения ее целей». Он добавил, что угроза для сил США в Афганистане со стороны филиала ИГ растет.

«Вилаят Хорасан» — отделение террористической группы Исламское государство, действующее в Афганистане и в Пакистане. ИГИЛ объявили о формировании новой провинции в январе 2015 года.