Боевые машины пехоты БМП-3 получат новую активную защиту в рамках модернизации на «Курганмашзаводе», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», в который входит предприятие.

«Улучшение изделия по основным тактико-техническим характеристикам ведется постоянно. Для повышения уровня защищенности устанавливаются решетчатые экраны, комплекты навесной динамической защиты, прорабатывается вопрос применения установки систем активной защиты. Повышение командной управляемости достигается за счет внедрения современного программно-технического комплекса», — рассказали в холдинге.

Ранее стало известно, что калининградские военные получат морскую модификацию БМП-3.

БМП-3Ф отличается от БМП-3, на основе которой она сделана, повышенной плавучестью. Так, флотская боевая машина может непрерывно находиться на воде до семи часов и вести прицельный огонь при волнении до двух баллов.

Огневая мощь БМП-3 делает его сопоставимым с легким танком.