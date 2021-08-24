Отряд военных кораблей России пришвартовался в Алжире

В порту Алжира (столица одноименного государства в Северной Африке) пришвартовался отряд военных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны арабской республики.

Как сообщили в ведомстве, группа российский кораблей встала на якорь в алжирском порту 23 августа в рамках программы военного сотрудничества двух стран. Стоянка продлится три дня.

«Данная стоянка нацелена на укрепление двустороннего военного сотрудничества между алжирскими ВМС и ВМФ РФ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира после того, как Испания запретила им зайти в порт Сеута.

Визиты кораблей ВМФ РФ в Сеуту являлись обычной практикой в период 2010-2016 гг. Тогда насчитывалось порядка 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек.

Эта практика была временно приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.