Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Соглашение ЕАЭС по навигационным пломбам подпишут в октябре 00:02
Вице-президент Афганистана: талибы* используют детей как щиты 00:01
Глава Башкирии рассказал, что помолился перед визитом Путина 23.08.2021, 23:49
Футболист «Спартака» может продолжить карьеру... 23.08.2021, 23:49
МИД России призвал Киев прекратить «войну с памятью» о героях ВОВ 23.08.2021, 23:44
Netflix показал трейлер сериала о 24 личностях Билли Миллигана 23.08.2021, 23:34
Пол Маккартни опубликует тексты ранее не звучавших песен Beatles в новой... 23.08.2021, 23:30
Россия заняла первое место по числу туристов в Турции 23.08.2021, 23:29
Сборная России по пляжному футболу разгромила Японию и вышла в 1/4 ЧМ 23.08.2021, 23:27
Канье Уэст раскрыл домашний адрес рэпера Дрейка на фоне конфликта 23.08.2021, 23:18

В Пентагоне заявили о значительной угрозе самолетам, эвакуирующим людей из Кабула

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AsvakaNews/Twitter

В Минобороны США полагают, что для самолетов, которые эвакуируют людей из Кабула, сохраняется угроза. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Транспортного командования ВС США, генерал Стивен Лайонс, его слова приводит РИА «Новости».

«Угроза значительная. Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста», — уточнил Лайонс.

Он также отметил, транспортные самолеты С-17, которые используются для эвакуации, «лучшие в мире».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что с конца июля из аэропорта Кабула было эвакуировано 42 тыс. человек. На данный момент США задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолетов шести американских коммерческих авиакомпаний. По его словам, США планируют завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа, несмотря на призывы продлить ее.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
Telegram
Картина дня
Пармезан под пломбой: Россия нашла способ избавиться от «белорусских продуктов»
Лидеры стран ЕАЭС утвердят обязательное применение навигационных пломб в октябре
«Вынашивают планы, какие-то козни». Что «Крымская платформа» пообещала России
Зеленский раскрыл суть декларации, принятой на саммите «Крымской платформы»
Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах
Цена «покупки» прав в Москве выросла вдвое
МИД России призвал Киев прекратить «войну с памятью» о героях ВОВ
Вице-президент Афганистана: талибы* используют детей как щиты
Россиян будут информировать о размере будущей пенсии раз в три года
НАСА отложило выход астронавтов в открытый космос
Новости и материалы
Соглашение ЕАЭС по навигационным пломбам подпишут в октябре
Глава Башкирии рассказал, что помолился перед визитом Путина
Футболист «Спартака» может продолжить карьеру в «Лионе»
Netflix показал трейлер сериала о 24 личностях Билли Миллигана
Пол Маккартни опубликует тексты ранее не звучавших песен Beatles в новой книге
Россия заняла первое место по числу туристов в Турции
Сборная России по пляжному футболу разгромила Японию и вышла в 1/4 ЧМ
Канье Уэст раскрыл домашний адрес рэпера Дрейка на фоне конфликта
Глава Международной федерации самбо рассказал о спаррингах с Путиным
Каскадеры уличили Полину Гагарину во лжи о трюке в новом клипе
Хабиб: интервью с Гордоном? Если он хочет обсудить со мной политику, то это невозможно
Le Figaro: Западу не интересен Крым
Первая женщина-президент Танзании раскритиковала футболисток за маленькую грудь
РИА «Новости»: во время столкновений у аэропорта Кабула погибли семь человек
Кремль подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Стало известно, когда Месси дебютирует за «ПСЖ»
Ученые впервые сняли процесс строительства муравейника в 3D
Репертуарную политику театра Ермоловой проверят на соответствие нацбезопасности
Все новости
«Не могу же я лечь под колеса машины Меньшикова, чтобы он дал мне роль»
Дочь Папанова возмутилась словами директора театра Ермоловой о нежелании артистов работать
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
Минобороны Украины не может остановить массовое увольнение опытных пилотов
Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето
Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года
Под надзором врача: как МакSим заново учится ходить
Представители певицы МакSим прокомментировали предписания ее врачей
Партия Меркель сдает. Кто составит ей конкуренцию на выборах в Германии
Немецкие социал-демократы сравнялись по рейтингу с ХДС/ХСС
От НАТО до Афганистана. О чем поговорили Лукашенко и Путин
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Белоруссии с НАТО
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Санитары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
СК проверяет данные об избитой санитарами жительнице Ярославля
Без сна и новостей, но с музыкой. Арестантам изменили правила
В СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и брать с собой воду на прогулки
Раскрытые шторки на голое тело: звезды вернули очередной тренд из 90-х
Как правильно носить топы с откровенным вырезом
«Не исключено, что он может принести пользу армии»
В России представили беспилотник двойного назначения
Миссия выполнима. Что известно о жителе Курил, бежавшем в Японию
В посольстве РФ раскрыли личность приплывшего на Хоккайдо россиянина
Пицца из арбуза, с сусальным золотом и маршмэллоу. Самые безумные рецепты
Как повара ставят эксперименты над пиццей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях