В Пентагоне заявили о значительной угрозе самолетам, эвакуирующим людей из Кабула

В Минобороны США полагают, что для самолетов, которые эвакуируют людей из Кабула, сохраняется угроза. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Транспортного командования ВС США, генерал Стивен Лайонс, его слова приводит РИА «Новости».

«Угроза значительная. Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста», — уточнил Лайонс.

Он также отметил, транспортные самолеты С-17, которые используются для эвакуации, «лучшие в мире».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что с конца июля из аэропорта Кабула было эвакуировано 42 тыс. человек. На данный момент США задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолетов шести американских коммерческих авиакомпаний. По его словам, США планируют завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа, несмотря на призывы продлить ее.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.