В Минообороны пообещали досрочно завершить реконструкцию восточной ветки БАМа

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что модернизацию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершат досрочно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С учетом всех задач и проведенного совещания министром обороны, мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года», — пояснил Булгаков.

Он подчеркнул, что на данный момент практически полностью завершена очистка территории вдоль строящейся железнодорожной линии от лесонасаждений, произведена насыпь под полотно на 20% длины ветки, ведется строительство подъездных дорог. На участке БАМа работает 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано более 900 единиц техники. В стройке принимают участие студенты из военных учебных центров гражданских институтов.

Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, участка протяженностью 340 км от Улака до Февральска, стартовала 12 августа. По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, введение дороги в эксплуатацию увеличит транспортные возможности Восточной Сибири.