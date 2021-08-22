Россия разрабатывает новый самолет «Судного дня» по заказу Минобороны

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о начале работы над новым самолетом «Судного дня» на замену Ил-80, передает «Интерфакс».

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — заявил Мантуров, отвечая на вопрос о разработке нового воздушного командного пункта на замену Ил-80.

Также он сообщил, что в России в этом году планируется построить порядка 30 гражданских самолетов. При этом он не стал раскрывать планы по производству военных самолетов.

«Если говорить о вертолетах, то их в 2021 году будет выпущено порядка 190 единиц», — отметил глава Минпромторга.

Ранее сообщалось, что российские Воздушно-космические силы планируют поставить на вооружение по меньшей мере два новых так называемых самолета «Судного дня», или «конца света».

Самолеты «Судного дня» — это воздушные командные пункты (ВзПУ), предназначенные для эвакуации высшего военного руководства страны и управления войсками с воздуха в случае уничтожения или повреждения наземной спутниковой инфраструктуры во время военного конфликта, в том числе полномасштабной ядерной войны. Как правило, ВзПУ имеют возможность дозаправки в воздухе и сопровождаются истребителями. Они полностью защищены от радиации и других поражающих факторов ядерного взрыва.