Израиль обстрелял позиции Хамас

Военные силы Израиля обстреляли позиции в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильских ВС в Twitter.

«В ответ на беспорядки, которые Хамас спровоцировал сегодня на границе Израиля и Сектора Газа, наши силы только что нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складов ХАМАС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в результате атак со стороны протестующих был тяжело ранен один израильский солдат.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.