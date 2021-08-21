В США назвали главные «вызовы» для ВМС страны

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Карлос дель Торо заявил, что главными приоритетами для американских ВМС и Корпуса морской пехоты (КМП) являются китайский вопрос, культура, климат и пандемия коронавирусной инфекции, сообщает Navy Times.

«Мы будем сдерживать агрессию Китая, защищать нашу национальную безопасность и сохранять мир», — заявил.

Говоря о вопросах культуры дель Торо уточнил, что «каждый моряк и морской пехотинец независимо от своей расы, пола, религии и национальности должен относиться к другим сослуживцам с достоинством и уважением». По его словам, принцип толерантности внутри армии обеспечивает боевую готовность.

Также, по словам министра, одной из важнейших проблем является процесс изменения климата, так как он мешает решению всех остальных вопросов.

«Это также глобальная борьба за ресурсы, которая требует изобретательности и новаторства», — подчеркнул он.

Кроме того, дель Торо заявил о необходимости проведения в войсках срочной вакцинации от COVID-19. Министр пояснил, что если солдаты не привиты, они не готовы к боевым действиям.

Ранее СМИ сообщили, что управление специальных операций ВМС США впервые приняло на службу женщину. Тогда ее имя не раскрыли из соображений безопасности, однако известно, что она сдала экзамен и получила квалификацию оператора боевых катеров.