В США заявили, что Россия готовит испытание новейшей ракеты «Буревестник»

Американские эксперты заявляют, что Россия готовится провести испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Снимки были сделаны при помощи коммерческого спутника, который принадлежит американской аэрокосмической компании Capella Space. Как утверждается, на фотографиях изображен полигон Панково, который находится на Новой Земле.

О том, что на предоставленных снимках видны «явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты» телеканалу сообщили эксперты из Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. В соответствии с классификацией НАТО, российская ракета в материале обозначена под названием Skyfall.

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

В марте генерал Вооруженных сил США Глен Ван Херк заявил, что при успешной доводке крылатая ракета «Буревестник» позволит России наносить удары с любой позиции.