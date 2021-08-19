Трамп: Россия и Китай могут скопировать боевую технику, оставленную США в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай могут наладить производство «дешевых копий» американских вертолетов и танков, доставшихся движению «Талибан (организация запрещена в России)» в Афганистане. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

«У них (талибов) теперь есть вертолеты Black Hawk, армейские танки, лучшие в мире. Ими воспользуется Россия, чтобы их проанализировать, и чтобы их можно было скопировать, и Китай, чтобы их можно было скопировать», — заявил Трамп.

По его мнению, американской техникой «гарантированно снабдят всех врагов США», чтобы они смогли наладить производство их дешевых версий.

Ранее Трамп осудил действия Белого дома в отношении Афганистана, назвав их позорными.

Он назвал неорганизованность американцев при выводе войск из Афганистана «детской игрой».

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.