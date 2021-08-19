Байден: солдаты США могут остаться в Афганистане даже после 31 августа

США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден в интервью ABC News.

«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что США сделают все необходимое, чтобы эвакуировать из Афганистана всех американцев и союзников.

Ранее ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.