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Количество военных США в Кабуле превысит 4 тысячи 17 августа

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Rahmat Gul/AP

В Пентагоне заявили, что численность военных США, прибывающих в Кабул, 17 августа превысит 4 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерала Хэнка Тейлора.

«До конца сегодняшнего дня на месте в Кабуле будет более 4 тыс. военных», — подчеркнул Тейлор.

Представители Пентагона отметили, что военные силы США не подвергались угрозам со стороны талибов (организация запрещена в России) в аэропорту Кабула, а представители Штатов поддерживают контакты с организацией.

Ранее представитель организации «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что Соединенные Штаты должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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