Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов*

«Подражатели» талибов (организация запрещена в России) устраивают кровопролития прямо на улицах Кабула, рассказал местный житель «Ленте.ру».

Гид по имении Абдалла (имя изменено) рассказал, что талибы выпускали заключенных из тюрем. После этого преступники стали безнаказанно ходить по всему городу, многие из них вооружены.

«Они изображают из себя талибов: ходят с белым флагом движения и показывают прохожим, что вот, у них есть автоматы Калашникова и танки. Но никакие они не талибы. Они грабят людей прямо на улицах, а если кто-то пытается сопротивляться, его убивают. Несколько часов назад так убили одного из наших соседей», — поделился Абдалла.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

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