США расширят военный контингент в Афганистане

США в течение 48 часов увеличат свое военное присутствие в Афганистане до 6 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

В заявлении сказано, что в данный момент завершаются действия по обеспечению защищенности международного аэропорта имени Хамида Карзая, чтобы американский персонал смог безопасно покинуть Афганистан. Миссия военных будет сосредоточена на данной цели, а управление воздушным движением для этого будет контролироваться США.

В заявлении также говорится, что Соединенные Штаты в ближайшие дни вывезут из исламской республики тысячи американцев и нанятых из числа местных жителей сотрудников своего посольства в Кабуле, и их семей, а также «других особо уязвимых афганских граждан».

Американская сторона также ускорит эвакуацию тысяч афганцев, помогавших американским военным.

Как сообщалось, правительство США планирует в ближайшие 72 часа полностью вывезти представителей своего посольства из Кабула.

Ранее боевики «Талибана (организация запрещена в России)»* заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.