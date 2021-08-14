Источник: робота противовоздушной обороны планируют создать на базе «Урана-9»

Робот противовоздушной обороны (ПВО) планируется создать на базе ударного робототехнического комплекса «Уран-9», рассказал РИА Новости источник в ОПК.

«На базе «Урана-9» рассматривается возможность создания робототехнического комплекса противовоздушной обороны ближнего действия. В качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы зенитные ракеты «Игла-С» или «Верба», — уточнил источник.

По его словам, такие роботы могут использоваться том числе в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войсковой ПВО — основной задачей робота станет борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения, летящими на малых и предельно малых высотах.

В январе 2019 года «Уран-9» был принят на вооружение российской армии. Комплекс предназначен для выполнения комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Вооружение включает в себя 30-мм пушку 2А72, четыре противотанковых управляемых ракеты «Атака» и 12 реактивных огнеметов «Шмель-М».

У ракет «Игла-С» и «Верба» максимальная дальность действия составляет шесть километров, предельная высота поражаемых воздушных целей — 3,5 километра.

Ранее сообщалось, что ракетные войска стратегического назначения России в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь».