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Военный эксперт считает, что талибы* могут взять Кабул за сутки

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Gulabuddin Amiri/AP

«Талибан» (организация запрещена в России) возьмет Кабул в скором времени, но только в том случае, если это «позволят» внешние игроки. Об этом заявил «Газете.Ru» генерал-майор, профессор МГИМО Евгений Никитенко, в 1985-1987 годах занимавший должность заместителя начальника оперативного отдела 40-й армии Вооруженных сил СССР, дислоцированной в Афганистане.

«Чисто военных возможностей, чтобы взять Кабул, у талибов достаточно. Кабул они могут взять в течение суток», — сказал Никитенко.

Эксперт подчеркнул, что огромное влияние на талибов имеют американцы.

«Многое зависит от того, о чем договорились или не договорились в Дохе», — сообщил Никитенко.

Встреча по афганскому урегулированию прошла в Дохе, столице Катара, 10-12 августа. В ней принимали участие Россия, США, Китай, ЕС, ООН и Пакистан. Одновременно представители движения «Талибан» объявили о захвате нескольких центров провинций Афганистана, в том числе Кандагара и Герата. Сейчас силы талибов находятся в 50 км от Кабула.

Генерал-майор Евгений Никитенко также отметил, что для внешних наблюдателей ситуация в Афганистане во многом «представляется неясной».

«Непонятно кто, что и в какой мере там сейчас контролирует», – подчеркнул он.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в настоящий момент не видит угрозы посольству РФ в Кабуле.

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