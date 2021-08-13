Талибы* захватили еще один региональный центр

Боевики организации «Талибан (организация запрещена в России)» захватили еще один региональный центр Афганистана — Лашкаргах, столицу южной провинции Гильменд, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

По данным армии Афганистана, талибы захватили город и объявили режим прекращения огня на 48 часов — для эвакуации мирных жителей и попавших в окружение афганских военных.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в своем Twitter заявил, что боевики организации полностью контролируют провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис.

Ранее талибы сообщили о захвате пятого за день города в Афганистане.

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Также заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.