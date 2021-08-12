В российской армии заявили, что авиация НАТО стала чаще летать над Черным морем

Интенсивность полетов разведывательных самолетов НАТО в акватории Черного моря в 2021 году увеличилась почти в три раза. Об этом сообщил командующий четвертой армией военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа Николай Гостев, его слова приводит РИА «Новости».

«В 2019 году авиация наших западных «партнеров» в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году – около 530, а с начала этого года уже более 560», — заявил Гостев.

По его словам, к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись французские воздушные судна, а также тактическая авиация объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса.

«Ни один их пролет не остается незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полетами, и мы своевременно на них реагируем, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы и правила, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России», — подчеркнул военный.

Он добавил, что дежурные по ПВО истребители армии 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения иностранных самолетов.

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