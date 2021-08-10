Российская военная база в Таджикистане получила новое вооружение

Крупнейшая российская военная база за рубежом, расположенная в Таджикистане, получила новейшие образцы стрелкового оружия, а также огнеметы повышенной дальности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Все это вооружение было задействовано в совместных учениях России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном.

Уточняется, что 201-я военная база получила новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК «Верба»

Ранее сообщалось, что Россия перебросила дополнительные войска к афгано-таджикистанской границе, где накануне начались трехсторонние учения.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану в случае возникновения угрозы со стороны Афганистана.