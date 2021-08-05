Военные США хотят возродить «армию призраков» из-за соперничества с Россией и Китаем

Американские вооруженные силы планируют вести технологическую гонку с Россией и Китаем в отрасли беспилотных наземных машин. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Как считает автор статьи Кайл Мизоками, сейчас в армии Соединенных Штатов работают над тремя типами автоматических боевых единиц. Они будут отличаться размерами, техническим оснащением, а также выполняемыми задачами.

По его мнению, такое направление является особенно важным, поскольку в России и Китае разрабатываются аналогичные беспилотники.

Также Мизоками уверен, что страна, которая первой обеспечит свои войска нужным количеством боевых роботов, получит существенное преимущество.

Генерал-майор Росс Коффман сравнивает новые разработки с «армией призраков» генерала Паттона времен Второй мировой.

Официального подтверждения информации, что американские вооруженные силы готовят такую армию и часть, пока не поступало. Задачей «армии призраков» в годы войны было введение противника в заблуждение и маскировка под врагов.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии.