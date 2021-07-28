Трое армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном

Трое армянских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в боях на границе с Азербайджаном. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Армении.

В ведомстве подчеркнули, что боевые действия начались после атаки подразделений азербайджанских вооруженных сил.

«По состоянию на 09.20 азербайджанские силы, которые с потерями атаковали армянские позиции, были отброшены на исходные позиции. Перестрелка продолжается. Ситуация на остальной части армяно-азербайджанской границы стабильная, она находится под полным контролем вооруженных сил республики Армения, — говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны Армении сообщило о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор. Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.