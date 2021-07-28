В России приступили к созданию первого опытного образца истребителя Сhekmate

Филиал компании «Сухой» — «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина» приступил к созданию первого опытного образца нового истребителя Checkmate. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Идет работа над созданием первого образца самолета для статических испытаний», — говорится в материалах к визиту на предприятие премьер-министра России Михаила Мишустина.

В документе отмечается, что в 2021 году на предприятии был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя, который представили на авиасалоне «МАКС-2021».

Российский новейший легкий тактический самолет Checkmate, также известный как Су-75, в США назвали Screamer («Крикун»). Прозвище выбрали из-за своего большого воздухозаборника, придающего самолету особый вид.

Истребитель Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат») — был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.