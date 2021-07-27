Япония провела успешное испытание ракеты с инновационным двигателем

Япония провела успешные испытания метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Об этом сообщает JAXA.

Уточняется, что ракета была запущена с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Ее двигатель создает ударную волну за счет сожжения метана и кислорода.

Новая технология позволит в десять раз сократить размер двигателя для ракет, отметили в японском космическом агентстве.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX осуществит запуск миссии НАСА к спутнику Юпитера в 2024 году.