Для управления беспилотниками «Охотник» разрабатывают двухместный Су-57

В настоящее время разрабатывается истребитель пятого поколения Су-57 — с него будет вестись управление ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник», сообщил ТАСС источник в ОПК.

Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех «Охотников», — уточнил источник.

С-70 «Охотник» — создаваемый российский тяжелый ударный беспилотный бомбардировщик. Возможные технические характеристики будущего аппарата неизвестны.

Сообщалось, что строительство второго опытного образца «Охотника» завершится в конце лета. Ожидается, что конструкция нового «Охотника» будет сильно отличаться от первого беспилотника.

Ранее стало известно, что в России начали разрабатывать палубный истребитель пятого поколения.