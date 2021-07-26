Пентагон показал дозаправку самолета «судного дня» в воздухе

Минобороны США показало воздушную дозаправку самолета Boeing E-4B, известного как самолет «судного дня».

«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», — написал пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби в Twitter.

Также он опубликовал видео, на котором показана дозаправка.

Самолет «судного дня» предназначен для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается новый самолет «судного дня». Российские Воздушно-космические силы получат два подобных воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Предполагается, что самолеты сменят действующие Ил-80, собранные на базе пассажирских Ил-86.