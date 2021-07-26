Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе двух стран

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Об этом сообщается на странице ведомства.

«26 июля, начиная с 03:00, подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района», — говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

В министерстве также заверили, что подразделения азербайджанских ВС принимают адекватные ответные меры.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор.

Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.