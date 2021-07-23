Блинкен заявил, что талибы* попытаются захватить власть в Афганистане силой

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC заявил, что боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России) попытаются захватить власть в Афганистане силой, что может сделать из него государство-изгоя.

«Если это произойдет, Афганистан станет государством-изгоем. Он не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам «Талибана», нуждается <...> Он не получит поддержки от международного сообщества, которая, согласно его заявлениям, ему нужна», — заявил Блинкен.

По словам американского госсекретаря, конфликт в Афганистане не имеет военного разрешения и Госдеп «работает над тем, чтобы положить ему конец».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «вменяемыми людьми» представителей талибов.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.