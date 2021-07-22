С начала года в России провели уже 1,5 тыс. военных учений

В России с начала 2021 года были проведены свыше полутора тысяч военных учений, сообщили в Министерстве обороны.

«Вооруженные Силы Российской Федерации в первом полугодии 2021 года провели более 1,5 тысяч тактических и командно-штабных учений различного уровня, в том числе и с участием военнослужащих иностранных государств. В ходе проведенных занятий по боевой подготовке и учений военнослужащие с опережением выполняют программы по вождению, наплаванности и налету экипажей», — рассказали в Минобороны.

В военной ведомстве отметили улучшение боевой подготовки в Вооруженных силах и указали на главное событие в программе военной подготовки в 2021 году.

«Следует отметить, что интенсивность боевой подготовки в ВС РФ в первом полугодии 2021г выросла более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным мероприятием, планируемым к проведению во втором полугодии 2021 года является стратегическое учение «Запад-2021», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее в Кабардино-Балкарии стартовали соревнования «Эльбрусское кольцо-2021».