Пентагон допускает закупку комплектующих для ремонта афганских Ми-17 у России

Представитель Пентагона заявил, что министерство допускает непрямое участие России в ремонте вертолетов Ми-17, в том числе закупку комплектующих. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни один из этих вертолетов не направляют в Россию для ремонта, но может быть некоторое непрямое российское участие, поскольку выполняющие ремонт подрядчики закупают комплектующие и [заказывают] техническое обслуживание у первоначальных производителей этой техники», — сказал он.

Он подчеркнул, что у Пентагона нет контрактов с российскими предприятиями, но есть исключения из санкционных режимов, которые позволяют заключать подобные соглашения.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что американское военное ведомство серьезно относится к «российской угрозе». Он отметил, что российская сторона продолжает представлять угрозу, в частности в киберпространстве.

Также Кирби сообщил о том, что в США полагают, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут дестабилизировать обстановку, так как способны нести ядерный заряд.