Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство России в США предостерегло Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Соответствующее заявление пресс-служба дипмиссии опубликовала в Twitter.

«Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут дестабилизировать обстановку, так как способны нести ядерный заряд.

Заявление представителя американского оборонного ведомства прозвучало на фоне того, как российский фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытания по стрельбе гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели. Ракета успешно поразила цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море.